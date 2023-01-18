По словам президента, ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев - на Донбассе.

Ситуация на фронте остается тяжелой, фиксируется увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских оккупантов.

"Как и всегда, весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев - на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", - сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он поблагодарил защитников, которые держат наши позиции.

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"Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Спасибо также подразделениям ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Война РФ против Украины: последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, захватчики продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

18 января в Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и мощно ударили по оккупантам.

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