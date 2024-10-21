Эксперт говорит, что россияне хотят взять под контроль логистику Сил обороны Украины на этом участке.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Покровском направлении. Как отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, когда говорят об этом направлении, речь не только Покровске Донецкой области, но и о Селидово и Мирнограде.

В эфире FREEДОМ эксперт объяснил, что они составляют так называемую Покровскаю агломерация. Сам Покровск является промышленным центром, а его промзона дает украинским военным возможность вести активную оборону. Из-за этого россияне сосредоточились на атаках по флангам.

"Основные усилия оккупанта на данный момент — это попытки флангового охвата уже непосредственно самого Селидово. К сожалению, есть тактические успехи оккупантов на данном направлении. Это продвижение в районе населенного пункта Вишневое, это фактически пригород Селидово. Кроме этого, сообщается о том, что бои уже ведутся непосредственно в городской застройке, но до линии многоэтажек оккупанты еще не дошли", – отметил Снегирев.

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Также оккупанты продвинулись со стороны железнодорожной линии в направлении от Цукурино. Помимо этого фиксируется движение врага из населенного пункта Новогродовка.

Эксперт говорит, что россияне хотят взять под контроль логистику Сил обороны Украины на этом участке.

"Речь идет о трассах "Селидово – Покровск" и "Покровск – Карловка – Донецк" – основные локации Сил обороны Украины, которыми осуществляется ротация личного состава, вывоз раненых и подвоз боекомплекта. В условиях осенней непогоды вопрос контроля над локациями – это ключевой вопрос дальнейшего характера боевых действий в данном районе", – констатировал Снегирев.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские диверсионно-разведывательные группы заходят максимально глубоко в Торецк (Донецкая область). Они скапливаются в домах, которые были покинуты гражданскими украинцами из-за войны, рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Равликовский.

В свою очередь аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что россияне прорвали оборону Часового Яра. В ВСУ эти слова опровергли.

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