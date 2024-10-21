Захватчики стягивают силы в определенные районы Торецка, отметил офицер 12-й бригады спецназначения Нацгвардии.

Российские диверсионно-разведывательные группы заходят максимально глубоко в Торецк (Донецкая область), скапливаются в домах, которые покинуты украинцами из-за войны.

Об этом рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Равликовский в эфире телемарафона.

"Специальные группы врага или еще разведроты бригад заходят максимально глубоко с диверсионной целью - минирование дорог, важных перекрестков. Неоднократно мы уже сталкивались с тем, что противник накапливается в определенных районах, домах, которые покинули украинцы. Они переодеваются в гражданскую одежду и таким способом ведут разведку", - отметил он.

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При этом добавил, что таких лиц бойцы Сил обороны брали в плен, и они рассказали их маршруты выдвижения, цели и другие интересные детали. Равликовский рассказал, что в настоящее время линия соприкосновения является нестатической, то есть она гибкая, потому что в городских застройках очень сложно вести боевые действия:

"Позиции могут быть сегодня наши, а завтра они уже у врага и наоборот. Вдоль железных дорог, больших дорог проходят боевые действия. В самом Торецке есть некоторые возможности у противника вводить свои войска более глубоко, то есть в тылу работают ДРГ, которые создают некоторый дискомфорт, но мы боремся с этим".

Офицер "Азова" рассказал, что Россия очень активно использует дроны, деньги на которые собирают и со своих солдат.

В центре внимания война в Украине - новости, которые уже известны о Торецке

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отмечал, что российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Торецк. Но битва за этот город может затянуться на месяцы.

По его словам, в Торецке еще есть уцелевшие здания, а бои в застройке могут длиться месяцами. Ветеран отметил, что городские бои могут вестись на трех уровнях - на асфальте, на этажах и в подземных коммуникациях.

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