Россияне смогли перейти канал Северский Донец - Донбасс.

Российские военные предпринимают активные попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, и, как пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке, им все же удалось прорвать оборону города.

Он отмечает, что россияне несколько месяцев не могли перейти канал Северский Донец - Донбасс на востоке, однако в пятницу чеченский авангард форсировал его и продвинулся на 2,5 км на запад вдоль южной окраины Часова Яра.

"После пяти месяцев ожесточённых боёв российская армия прорвала украинский фронт южнее Часова Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видны российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там плацдарм", - написал Рёпке.

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Как отмечает аналитик, скорее всего, российские войска не будут продвигаться дальше на запад, а вместо этого повернут на север и будут наступать на центр Часова Яра.

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Как рассказали WSJ украинские военные, за последние дни российским войскам удалось прорваться вперед возле Часова Яра, начав наступление сразу по двум направлениям. Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может пасть в считанные дни, отмечают бойцы.

Также известно, что на Угледарском направлении российские оккупанты пытаются постоянно менять и комбинировать классическую схему атак "техника-мясные штурмы". Враг совершенствует тактику штурмов мотоциклетными и малыми пехотными группами, которые более опасны мобильностью, подготовленностью, осведомленностью в местности и четким придерживанием инструкций.

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