Телеграм-каналы публикуют видео и фото с большим пожаром, вероятно, снятые местными.

Сегодня ночью ударные беспилотники атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Нижегородской области России.

В результате атаки там возник пожар. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил факт удара беспилотников на район города Кстово, традиционно заявив, что "на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны" упали лишь обломки сбитого беспилотника.

Телеграм-каналы публикуют видео и фото с большим пожаром, вероятно, снятые местными.

В Кстово находится нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", а рядом с ним в промзоне - химические предприятия и теплоэлектростанция. Это четвертый по объемам производства НПЗ, который перерабатывает более 15 млн тонн сырой нефти в год.

В марте прошлого года дроны уже атаковали этот НПЗ.

Атаки дронов на российские НПЗ

Украинские дроны время от времени атакуют российские НПЗ, вследствие которых те выходят из строя. Так, 27 января расположенный в Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. Отмечается, что на заводе пылало нефтехранилище. Среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

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