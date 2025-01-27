По мнению Киричевского, это уникально, что небольшие дроны делают настолько мощные разрушения.

Половина украинских дронов долетают до своих целей в РФ, рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его мнению, это уникально, что настолько мощные разрушения делают небольшие дроны. Об этом эксперт сказал в эфире Эспрессо.

Киричевский считает, что способность россиян адаптироваться к различным угрозам преувеличивают. И об этом свидетельствует то, отметил он, что Силы обороны Украины "методично сносят российскую нефтепереработку, используя при этом очень маломощные средства".

"До этого разве что Иран в 2019 году только два раза мог устроить Саудовской Аравии энергетический Перл-Харбор. А теперь, получается, Силы обороны Украины с определенной регулярностью раз в пару недель устраивают россиянам энергетический Перл-Харбор", - сказал он.

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По словам военного эксперта, у россиян не очень получается адаптироваться к таким атакам украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям.

"Это в принципе уникальная вещь, когда настолько мощные разрушения, которые можно сравнить с эффектом от ковровых бомбардировок, делают небольшие дроны с боевой частью массой 50 килограммов, и там эффективность оказывается на уровне 50%. Очевидно, что половина долетает", - сказал аналитик.

Украинские атаки по российским объектам: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 26 января украинские БПЛА атаковали НПЗ в Рязани РФ. Местные жители сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода, после чего там начался пожар.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР по объектам "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Отмечается, что в результате удара были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.

Кроме того, 26 января стало известно, что Силы обороны ударили по складам хранения ударных беспилотников российских оккупантов в Орловской области РФ. В ведомстве заявили, что "поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны".

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