Произошло по меньшей мере десять точных прилетов.

Сегодня ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Тульской области России, которая обеспечивает деятельность российской оккупационной армии. Об этом сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки Минобороны.

Как сообщают источники, поражение нефтебазы произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки дронами украинского производства.

"По меньшей мере десять точных прилетов беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января", - отмечается в сообщении.

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Как отметили собеседники УНИАН, по сообщению властей Тульской области, произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона.

При этом отмечается, что несмотря на то, что российские СМИ рассказывают о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар.

Удары по России

Напомним, в ночь на 16 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Там хранилось топливо для обеспечения потребностей российской захватнической армии.

А в ночь на 14 января Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесла удары по ряду объектов на территории РФ. В частности, были поражены Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.), Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Брянский химический завод.

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