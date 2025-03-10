Дикий считает, что россияне возьмут короткую паузу, чтобы потом Украину добить.

Украине нельзя соглашаться на прекращение огня, как этого требует президент США Дональд Трамп, чтобы спасти Россию. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

В частности, он прокомментировал материал газеты The Washington Post о том, что украинскими военными не поддерживается идея прекращения огня, потому что Украина не может отступать.

"Это не непримиримая позиция. Это единственная реалистичная позиция в нашей ситуации. Там на фронте, когда ты близко к этому злу, когда ты его реально видишь, ты с ним сталкиваешься, ты просто понимаешь, что это зло абсолютно не намерено с кем-то примиряться, что оно может иметь намерение взять короткую паузу, чтобы после того с гарантией добить. Такой вариант есть", - подчеркнул Дикий.

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Он отметил, что лучше россиянам такой паузы не давать.

"Это позиция строгого реализма, а не какой-то фанатичной непримиримости", - подчеркнул Дикий.

Он отмечает, что не может быть прекращения войны, а короткая пауза перед убийством гораздо большего количества людей.

Дикий считает, что надо наоборот, продолжать войну, чтобы добить Россию, которая сейчас в очень сложной ситуации. Эксперт добавил:

"Дональд Трамп сейчас пытается именно спасти Россию и делает для этого просто все. Но, если мы на это не пойдем он не может нас на это заставить. Он может прекратить для нас помощь. Так он уже ее прекратил".

Он отметил, что многое будет решаться в эти дни на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

"Я очень надеюсь, что наша делегация не прогнется, что наша делегация не согласится на те условия, которые нам называют миром, а которые по факту являются нашей капитуляцией. Я очень надеюсь, что все же, наших переговорщиков хватит на то, чтобы просто взять и послать", - сказал Дикий.

Возможность мира в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку, убедив Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет скорейшего окончания войны с Россией.

6 марта Зеленский сообщил, какими должны быть необходимые шаги к миру. Глава государства предлагает ввести два вида тишины - отсутствие атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирие по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море.

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