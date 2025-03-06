Глава государства заявил, что украинцы действительно хотят мира, но не ценой отказа от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский представил главам государств и правительств стран-членов Европейского Союза, какими должны быть необходимые шаги к миру. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании Европейского Совета в Брюсселе.

"Все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым - перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море", - подчеркнул он.

При этом, как сообщил президент, следующий шаг - это базовое доверие к обстоятельствам, в которых проходят переговоры.

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"Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире, которое против войны, - всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают", - подчеркнул Зеленский.

В частности, по его убеждению, освобождение пленных может стать средством установления базового доверия. Зеленский объяснил:

"И это должно основываться на понимании того, что любое перемирие и любая форма мер по укреплению доверия может быть лишь прологом к полному и справедливому урегулированию, к всеобъемлющему соглашению о гарантиях безопасности и прекращении войны".

Глава государства констатирует, что украинцы действительно хотят мира, но не ценой отказа от Украины.

"Способна ли Россия отказаться от войны - вот вопрос, на который должны дать ответ любые переговоры", - отметил Зеленский.

Он уверяет, что Украина поделится всеми деталями мирных планов и переговорного процесса со всей Европой. По его словам, каждая европейская нация, которая оказывает помощь, должна присоединиться к процессу достижения мира.

Вместе с тем, глава государства призывает Европу и в дальнейшем поддерживать позицию о том, что любые вопросы, связанные с безопасностью Украины, должны решаться с участием Украины так же, как и любые вопросы, связанные с безопасностью европейских народов или любые вопросы, связанные с безопасностью "всей нашей Европы, должны решаться с вашим участием".

"Только это может гарантировать мир на континенте и уважение к интересам всех европейских государств. Именно поэтому мы стараемся обеспечить надлежащее представление европейских интересов", - заявил президент.

Он подчеркнул, что все, что влияет на безопасность Европы, должно решаться с участием Европы.

Также Зеленский благодарит европейцев за решимость помочь украинцам защитить Украину:

"Ежедневно и еженощно нам приходится защищать жизнь. Российские баллистические ракеты и дальше бьют по нашим городам. Продолжаются обстрелы на фронте. Российские диверсионные группы все еще пытаются попасть на нашу территорию через границу в Сумской и Харьковской областях. Москва не уменьшает своих инвестиций в смерть, увеличивает свою армию и непрерывно пытается обойти санкции".

Как отметил президент, сейчас Россия имеет 220 бригад с боевым опытом.

"За пять лет они доведут это количество до 300. Мы должны отреагировать на это, заботясь о жизни сегодня, завтра и послезавтра", - подчеркнул президент.

Возможность мира в Украине - план Зеленского

Как сообщал УНИАН, 4 марта, Зеленский в социальных сетях сообщил о готовности к переговорам и осуществить шаги на пути к заключению возможного прекращения огня в войне. В частности, по его мнению, первыми этапами могут стать освобождение заключенных и перемирие в небе - запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, бомбы по энергетике и другой гражданской инфраструктуре - и перемирие на море. В то же время, как подчеркнул президент, это возможно сделать, если РФ согласится на такой шаг.

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