Украина попытается убедить США возобновить военную и разведывательную помощь.

Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку, убедив Дональда Трампа в том, что Владимир Зеленский хочет скорейшего окончания войны с Россией. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на чиновников, осведомленных о ходе подготовки к переговорам.

Чиновники сообщили, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией в отношении дальних беспилотников и ракетных ударов и боевых операций в Черном море в надежде, что это заставит Вашингтон отменить свое решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия,

Один из украинских чиновников добавил, что в краткосрочной перспективе Киев отдаст приоритет налаживанию связей с США, а два европейских чиновника заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня в качестве условия для возобновления военной и разведывательной помощи.

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Как пишет FT, давление США на Киев заставило администрацию президента Зеленского изменить свою позицию после ссоры в Белом доме.

"Тактика изменилась. Теперь самое главное - нормализовать отношения с США, и если раньше планировалось сначала получить гарантии безопасности, а потом добиваться прекращения огня, то теперь очевидно, что в таком порядке этого не произойдет", - говорит политолог Владимир Фесенко.

Он также отметил, что Трамп обвиняет Украину в том, что она не хочет прекращения огня, поэтому главная цель – "показать США, что мы готовы действовать как можно быстрее, и начать прямые переговоры с Россией".

При этом Киев не отказывается от того, чтобы США играли роль в реализации любого прекращения огня, по словам европейских чиновников, которые общались со своими украинскими коллегами в преддверии переговоров.

По их словам, это может включать, но не ограничиваться использованием американских спутников или средств разведки для проверки соблюдения режима прекращения огня.

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

Ранее Reuters писало, что США используют встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии для того, чтобы определить, готов ли Киев пойти на уступки России.

Также, по данным The Times, Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров со США, чтобы не допустить повторения катастрофической ссоры Зеленского и Трампа.

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