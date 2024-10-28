Они хотят подорвать и деморализовать войска, которые будут воевать против Украины.

Группа из почти 200 бывших северокорейских солдат, которые сбежали из КНДР и сейчас проживают в Южной Корее, настаивает на передислокации в Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против бывших товарищей.

Как пишет SCMP, каждый из этих экс-солдат имеет от семи до 10 лет военного опыта. Теперь они стремятся использовать свои инсайдерские знания о северокорейской армии, чтобы подорвать и деморализовать войска, которые будут воевать против Украины, эксплуатируя их психологическую уязвимость.

"Мы все - военные ветераны, которые понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой", - рассказал 69-летний Ан Чан-Ил.

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Сейчас он возглавляет Всемирный институт исследований Северной Кореи, а также является почетным профессором Открытого кибернетического университета Кореи. Мужчина подчеркнул готовность бывших солдат к развертыванию.

"Мы готовы поехать куда угодно, чтобы работать в качестве агентов психологической войны - через громкоговорители, распространяя листовки и даже выступая в качестве переводчиков", - сказал Ан Чан-Ил.

Ли Мин Бок обратился со своим призывом непосредственно к украинскому правительству, опубликовав открытое письмо в посольство Украины в Сеуле. Экс-военный попросил президента Владимира Зеленского оказать помощь в спасении северокорейских солдат, которых он назвал "пушечным мясом".

"Северокорейские солдаты находятся там, по сути, как наемники, но мы бы поехали как волонтеры с миссией доброй воли. Просто наше присутствие в Украине могло бы существенно повлиять на моральный дух северокорейских войск", - считает Ли Мин Бок.

Пока посольство Украины в Сеуле не ответило на это предложение, а Министерство иностранных дел Южной Кореи переадресовало этот вопрос в Министерство объединения, которое не предоставило никаких комментариев.

"Северокорейские солдаты могут найти надежду и мужество в нашем присутствии в Украине, что вдохновит их перейти границу в поисках свободы", - написал Ли Мин Бок в своем открытом письме.

Как отмечается, предложение этой группы отражает коллективное мнение примерно 34 000 северокорейских дезертиров в Южной Корее, многие из которых глубоко обеспокоены отправкой военных КНДР в Россию.

По словам Ана, если северокорейские солдаты попадут в плен ВСУ, их группа может убедить их перейти на сторону Юга.

"Большинство северокорейских солдат, включая элитные спецподразделения, страдают от недостатка продовольствия и недоедания. Солдаты, которых вы видите на телевизионных парадах, - это тщательно отобранные единицы, они - альфа-верхушка всего населения", - добавил бывший военный.

Война в Украине - роль КНДР и реакция Южной Кореи

По данным ГУР, в Россию из КНДР уже перебросили около 12 тысяч военных, в том числе трех генералов и 500 офицеров. Это подтверждают также разведки ряда других государств.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь в связи с тем, что Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество.

Как пишет Business Insider, Южная Корея накопила "устрашающий арсенал".

"Южнокорейское оружие может потенциально существенно повлиять как на оборонительные возможности Украины, так и на наступательные", - заявил аналитик по Китаю и Северо-Восточной Азии в Eurasia Group Джереми Чан.

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