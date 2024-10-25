По мнению аналитиков, южнокорейское оружие может существенно повлиять на оборонительные и наступательные возможности Украины.

Южная Корея пригрозила отправить оружие и ресурсы в Украину, и если она пойдет дальше, то, имея для этого внушительные возможности и устрашающий арсенал, она может оказаться мощным союзником, пишет Business Insider.

По словам аналитиков, в связи с этим у России есть веские причины для беспокойства.

"Южнокорейское оружие может потенциально существенно повлиять как на оборонительные возможности Украины, так и на наступательные", - заявил аналитик по Китаю и Северо-Восточной Азии в Eurasia Group Джереми Чан.

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Отмечается, что за многолетнее противостояние с КНДР Южная Корея создала "грозный" арсенал оружия, который включает в себя системы ПВО и ПРО. По словам Чана, могут помочь Украине защитить свои города и инфраструктуру от российских атак. Кроме того, как добавил аналитик, у Южной Кореи есть "первоклассные" гаубицы K9, танки K2 и системы залпового огня.

Эксперт по Корее из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эллен Ким добавила, что поддержка Южной Кореи Киеву может включать предоставление разведданных о северокорейском оружии и тактике.

"Южная Корея может также помочь в психологической войне против северокорейских солдат, которые могут не захотеть сражаться на войне", - сказала она.

Как сообщили военные эксперты, отправленные в Россию северокорейские солдаты, будут подвергнуты жестким мерам, чтобы "отговорить" их от дезертирства.

Южная Корея может передать Украине оружие - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь в связи с тем, что Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество.

По его словам, правительство в Сеуле не будет сидеть "сложа руки", пока тысячи солдат из КНДР в России будут проходить подготовку к боевым действиям.

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