Развертывание сил КНДР в Курске не отражено в документах.

Первые военные Северной Кореи, вероятно, уже достигли линии фронта в Курской области.

Как сообщает Forbes со ссылкой на перехваченные радиопереговоры российских военных, захватчики тайно перебрасывают солдат КНДР в направлении выступа на Курщине, который находится под контролем ВСУ.

Перехваченные ГУР переговоры подтверждают, что тысячи военнослужащих КНДР начали прибывать. В одном из разговоров двое военных чиновников РФ говорили о водителе грузовика КАМАЗ по имени Андрей Свериденко, которого остановили при въезде в Курск. Несколько таких автомобилей задержала военная полиция РФ на трассе в Курской области, поскольку один из КАМАЗов имел гражданский номер. То, что транспортное средство "не имело боевого назначения", вызвало беспокойство у силовиков.

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В издании отметили, что развертывание сил КНДР в Курске не отражено в документах.

"Партия северокорейских солдат Свериденко предназначалась для 810-й бригады морской пехоты российского флота, которая пытается отразить украинское наступление на восточном крае Курской дуги в районе села Русская Конопелька. Украинские беспилотники и артиллерия пока сдерживают россиян", - пишет Forbes.

В издании напомнили, что подразделения морской пехоты известны своей жестокостью и плохой дисциплиной. Так, 155-я морская пехотная бригада недавно захватила и казнила девять украинских операторов беспилотников.

Война в Украине - участие КНДР

По данным украинской разведки, в Россию из КНДР уже перебросили около 12 тысяч военных, в том числе трех генералов и 500 офицеров. Это подтверждают также разведки ряда других государств.

26 октября президент Владимир Зеленский заявил, что власти РФ настроены на продолжение войны против Украины, и поэтому солдаты из Северной Кореи уже в ближайшее время могут быть на поле боя.

Ожидается, что сегодня, 28 октября, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте выступит с официальным заявлением о развертывании войск Северной Кореи в России.

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