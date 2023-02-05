Для одновременного достижения админграниц Донецкой области и взятия Запорожья противнику необходимо выдержать многочисленные крупные наступательные операции, отметили аналитики.

Российская Федерация концентрирует военную технику и живую силу для проведения "решительного наступления" на Бахмутском направлении и на западной части Луганской области.

Российские оккупанты вряд ли нацелятся на Запорожье, идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Россия не продемонстрировала способности выдержать многочисленные крупные наступательные операции, которые были бы необходимы для одновременного достижения административных границ Донецкой области и взятия города Запорожье", - отметили аналитики.

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Ситуация на фронте в Украине - что сегодня надо знать

Вечером 4 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Купянском направлениях. Во время наступления россияне несут очень серьезные потери.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Запорожская группировка врага значительно слабее и уязвимее, чем Луганская или Донецкая, поэтому любые планы России по наступлению на Запорожье могут завершиться только провалом.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили, что новое крупное наступление россиян возможно весной и в начале лета.

В январе в Генштабе ВСУ сообщали, что вскоре противник попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

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