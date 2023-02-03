Обозреватель подсчитал, сколько БТГР нужно России для успешного наступления на Запорожском плацдарме.

Запорожская группировка российских войск значительно слабее и уязвимее, чем донецкая или луганская, а потому любые планы РФ по наступлению на этом направлении могут завершиться чем-то куда большим, чем просто фиаско.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, для успешного полноценного наступления на Запорожском плацдарме российским оккупантам необходимо ресурс сопоставимый с не менее 80 батальонных тактических групп (БТГр), но на сегодняшний день у РФ там сконцентрировано всего около 30 БТГр.

По информации эксперта, ситуация такова, что даже у костяка группировки не все хорошо с комплектацией и боеспособностью, для проведения масштабных наступательных операций:

Видео дня

"Костяком запорожской группировки остаются 19-я и 42-я МСД 58-й ОВА ЮВО. При этом не могу сказать, что эти подразделения могут похвастать какой-то феноменальной боеспособностью. Например, подразделения 19-й МСД, а именно 429-й и 503 МСП имеют примерно 50%-60% штатную комплектацию по ББМ. Танк в составе данных БТГр и вовсе является редким зверем. Аналогичная картина и в среде 42-й МСД, а именно 70-м, 71-м и 291-м МСП. Более-менее с комплектацией у 78-го МПСН "Ахма-Север" и только по той причине, что он особо не лезет на передок".

Коваленко добавил, что в настоящее время материально-техническое обеспечение группировки на Запорожском направлении осуществляется не на самом высоком уровне, а в случае активизации боевых действий и росте потребностей в 3-4 раза и вовсе просядет.

"Таким образом, нынешняя группировка на запорожском плацдарме позволяет российским войскам в первую очередь вести оборонного типа действия, и если мы говорим о наступлении, то фронт в более чем 100 км им нынешним количеством, нынешней комплектацией и уровнем обеспечения, никак не охватить и не продавить", - уверен эксперт.

Ситуация на Запорожье - последние новости

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении 2 февраля районы более 15 населенных пунктов подверглись обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии РФ. Среди них - Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе Запорожской области.

Сообщалось, что российские оккупанты прекратили социальные выплаты на захваченной территории Запорожской области. Россияне объясняют такой шаг нехваткой рублей. В частности, выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке. При этом оккупанты пытаются прекратить оборот гривни. Как отмечают в центре, на оккупированных территориях россияне устраивают рейды по торговым точкам, чтобы не допустить покупки за гривню.