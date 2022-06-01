В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В Черном море штормом сорвало с якоря две вражеские морские мины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает генштаб ВСУ.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокады судоходства.

"Штормом сорвало с якоря две вражеские морские мины. Одну отнесло волнами к берегу Одесской области, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую наши воины взорвали прямо в море", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Как ранее сообщал УНИАН, 15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные к побережью во время недавнего шторма.

Перед этим начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину.

27 мая пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в морской зоне Украины оккупанты "разбросали" до 600 мин, которые дрейфуют в акватории.

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