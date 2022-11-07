С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 76 460 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 76 460 человек, из которых 530 ликвидировано за минувшие сутки.
Кроме того уничтожено:
- танков врага - 2771 (+6) единицу;
- боевых бронированных машин - 5630 (+19);
- артиллерийских систем - 1782 (+1);
- РСЗО - 391;
- средства ПВО - 202;
- самолетов - 277;
- вертолетов – 260;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7);
- крылатые ракеты ‒ 399;
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8);
- специальная техника - 157 (+2).
Кроме того отмечается, что наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Ситуация на фронте - что известно
Оперативное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки, 6 ноября, украинские военные уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Білогорівка на Луганщине.
В свою очередь оккупанты нанесли четыре ракетных и 24 авиационных удара по территории Украины, вражеским ударам подверглись районы 30 населенных пунктов.