Вчера уничтожено семь БПЛА и много техники врага - танков, боевых бронированных машин.

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 76 460 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 76 460 человек, из которых 530 ликвидировано за минувшие сутки.

Кроме того уничтожено:

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танков врага - 2771 (+6) единицу;

боевых бронированных машин - 5630 (+19);

артиллерийских систем - 1782 (+1);

РСЗО - 391;

средства ПВО - 202;

самолетов - 277;

вертолетов – 260;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7);

крылатые ракеты ‒ 399;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8);

специальная техника - 157 (+2).

Кроме того отмечается, что наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Ситуация на фронте - что известно

Оперативное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки, 6 ноября, украинские военные уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Білогорівка на Луганщине.

В свою очередь оккупанты нанесли четыре ракетных и 24 авиационных удара по территории Украины, вражеским ударам подверглись районы 30 населенных пунктов.

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