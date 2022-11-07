Вражеским ударам подверглись районы 30 населенных пунктов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара по территории Украины, вражеским ударам подверглись районы 30 населенных пунктов.

Противник также совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 ноября.

"Вражеских ударов подверглись районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях враг осуществлял обстрелы из различных видов оружия, в частности: минометов, ствольной и реактивной артиллерии, танков.

Кроме того оккупанты задействовали ударные БПЛА, а также продолжал вести воздушную разведку, активно применяя беспилотники, совершив, в частности, более 20 вылетов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Режим Лукашенко в Беларуси позволил российским оккупантам атаковать наше государство со своей территории.

За 8,5 месяцев большой войны защитники Украины освободили ряд регионов от российских оккупантов, продолжают удерживать свои позиции и деоккупировать нашу территорию. В частности, в августе ВСУ объявили о начале контрнаступления на юге и уже освободили более 2400 квадратных километров.

По последним данным оперативного командования "Юг", за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.

В вечерней сводке 6 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупационные войска продолжают наступательные действия по трем направлениям на территории Украины. Также оккупационные войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

Тем временем, по состоянию на утро 6 ноября общее количество ликвидированных российских оккупантов на территории Украины достигло отметки в 75930 человек.

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