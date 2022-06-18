Украинские воины уничтожили очередной полевой склад боеприпасов оккупантов.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 57 российских оккупантов и 18 единиц их техники.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Пивдень" в Facebook.

"Противник в нашей операционной зоне продолжает оборонительные действия и контрбатарейную борьбу. Имеющимися силами активных действий проводить не решается, новых ударных группировок не создает", - говорится в заметке.

В командовании напомнили о ракетном ударе по Николаеву 17 июня и отметили, что днем враг совершил еще и артиллерийский обстрел пригорода Николаева по меньшей мере десятью 152 мм снарядами. Существенных разрушений и потерь среди населения в результате обстрела пригорода нет.

"Нашими силами, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 120 огневых задач. Также по противнику нанесено два авиационных удара. Подтверждены потери врага в количестве: 57 рашистов и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Речь идет о танке Т-72, тяжелой огнеметной системе ТОС-1 "Буратино", гаубице "Мста-Б", самоходной пушке "Гиацинт", трех многоцелевых бронированных тягачах и 9 единицах автомобильной и бронированной техники.

Также уничтожен был очередной полевой склад боеприпасов. Остальные потери уточняется.

Как сообщал УНИАН, 17 июня на востоке страны украинские защитники ликвидировали 15 оккупантов.