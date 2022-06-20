В Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад.

Сегодня днем враг выпустил по югу Украины 14 крылатых ракет.

Об этом сообщили журналистам в оперативном командовании "Пивдень".

"Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. В бессильной злобе из-за успехов наших войск, рашисты били по Очакову (Николаевская обл.), по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв. м оперативно ликвидирован спасателями.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Уничтожение продовольственного склада подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, пострадавших и жертв нет.

Напомним, 20 июня в сети сообщили, что в Одессе были слышны взрывы.

В Одесской ОВА позже сообщили, что над городом и районом области силы противовоздушной обороны сбили ракеты российских оккупантов. В оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что противник из захваченного Крыма выпустил по Одесской области крылатые ракеты типа "Оникс".

По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, в результате утреннего обстрела Одессы пострадали 80 окон. Они пострадали от взрывной волны после сбития вражеской ракеты.

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