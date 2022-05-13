В РФ рассматриваются изменения законодательства по призыву.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в РФ рассматриваются изменения законодательства по призыву.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Сейчас рассматриваются изменения законодательства по призыву в Российской Федерации. Первое, рассматриваются изменения, касающиеся возможности призыва не только 2 раза в год, а в любой момент, когда это будет нужно, а, во-вторых, по повышению ответственности за уклонение от прохождения воинской службы... Люди массово пытаются не попасть на войну в Украине", - сказал Буданов.

Он также отметил, что сейчас Россия проводит скрытую мобилизацию и она идет двумя путями.

"Первое - это фактическая мобилизация, а второе - использование резервистов. У них это называется "барс", то есть "боевой армейский резерв страны", то есть это по сути резервисты, которых на краткосрочные контракты привлекают к выполнению боевых действий. Эти факты абсолютно подтверждены, у нас есть пленные, которые были привлечены по этой системе", - сказал Буданов.

Также глава ГУР Минобороны отметил, что сейчас в России значительная нехватка боевой техники и они "расконсервируют" технику с баз резервирования.

"Эта техника там стоит с 60-х, 70-х, 80-х годов... она только условно может называться боевой техникой", - сказал Буданов.

Война в Украине и мобилизация в РФ:

По данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Россияне призывного возраста негативно относятся к перспективе мобилизации, некоторые имели смелость назвать войну в Украине преступной.

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