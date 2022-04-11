Вряд ли противник вернется на север украинского государства, считает глава отдела пограничной службы "Днепровский".

Начальник отдела украинской пограничной службы "Днепровский" Игорь Шило считает, что на повторный марш оккупантов на Киев со стороны Беларуси уже нет шансов.

Противники вряд ли вернутся на север Украины, публикует мнение пограничника ТСН.

"Шансов уже нет. Чисто мое видение, я не думаю, что они вернутся снова сюда", - сказал он.

Журналисты отметили, что 24 февраля защитники Украины взорвали мост через Днепр, по которому до войны из Беларуси люди ездили на работу на территорию Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по Чернигову и захватил ряд населенных пунктов, расположенных в регионе.

Позже противник понес серьезные потери и покинул территорию Черниговщины. В начале апреля украинская сторона взяла под контроль часть границы с Беларусью.

В украинском Министерстве обороны считают, что российское руководство будет принимать решение о возобновлении наступления на Киев, исходя из того, какие боевые действия будут происходить на востоке нашей страны.

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