Также возвращен контроль над участком границы с Беларусью.

В воскресенье, 3 апреля, стало известно об очередной победе Вооруженных Сил Украины в районе города Припять.

"Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок госграницы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении Командования ДШВ.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ вошли в нашу страну с территории Белоруссии. Кроме того, сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео движения российской техники по территории РБ.

По состоянию на 3 апреля освобожден от оккупантов ряд населенных пунктов в Украине, в частности, в Киевской области.

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