Женщина прожила почти месяц с питомцами в подвале.

Воспитательница с Чернигова Наталья Песоцкая спасла 30 воспитанников детского приюта.

Об этом сообщила директор Седневской гимназии Татьяна Ясочко.

По ее информации, воспитательница с детьми смогла выехать в Ивано-Франковск, ведь в дальнейшем находиться в Чернигове было опасно.

"30 детей из интерната в Чернигове приняли на Ивано-Франковщине. А привезла их туда настоящая героиня, воспитательница Наталья Песоцкая! Никто не знает, но она месяц прожила с воспитанниками в подвале .. Отказались все, потому что конечно ситуация сложная .. Этот человек спасала детей, когда дважды попали в приют, прятала в кельях церкви... Дети молили не бросать их и не идти домой, и Наталья Ивановна забрала своих детей и все военное время жила с ними, кормила и заботилась, кстати, младшему мальчику - 3,5 годика", - рассказала Ясочко.

Она подчеркнула, что воспитательница - с большим сердцем и доброй душой. Женщина взяла на себя ответственность и вывезла 30 детей, которых спасла от войны. Это при том, что из Чернигова не было официально объявлено ни одного гуманитарного коридора.

"Я горжусь ею! И очень хочу, чтобы руководство обратило внимание и обязательно отметило эту святую человека за ее преданность, смелость и героизм!"- отметила Ясочко, которая находилась с Песоцкой в бомбоубежище.

Напомним, с начала войны в Украине погибли 115 детей, более 140 получили ранения.

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