После Китая свой "мирный план" по войне в Украине представила Индонезия.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал странным "мирный план" министра обороны Индонезии, который предложил прекратить огонь и провести референдумы на некоторых территориях Украины.

Об этом украинский министр сказал в Сингапуре во время выступления на форуме безопасности, сообщает SCMP.

"Я постараюсь быть вежливым", — сказал Резников, прежде чем начать свой ответ.

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"Это звучит как план России, а не план Индонезии", — добавил он, прежде чем назвать это предложение "странным планом", который с ним не обсуждался.

"Мирный план" Индонезии по войне в Украине

3 июня министр обороны Индонезии озвучил спорный "мирный план" для урегулирования войны в Украине. Он предусматривает отвод войск на 15 км от линии фронта, ввод миротворцев ООН и проведение референдума на "спорных территориях".

В МИД Украины заявили, что предложенный Индонезией "мирный план" приведет лишь к тому, что Россия закрепится на захваченных территориях и подготовится к новому этапу военной экспансии. А настоящего мира, как отметила украинская сторона, это предложение не принесет.

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