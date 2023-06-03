Индонезия готова ввести войска в Украину, но не для отражения агрессии РФ, а для фиксации российских завоеваний.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил свой "мирный план" для прекращения войны в Украине – заморозка боевых действий, индонезийские миротворцы и референдум. Этот план политик озвучил на международном саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По словам Субианто, чтобы положить конец войне между Украиной и Россией, нужно немедленно прекратить огонь. По его словам, это предотвратит ухудшение ситуации – увеличение числа жертв и новых разрушений в Украине и России.

"Первое, что мы должны сделать, — это попросить украинскую и российскую стороны соблюдать режим прекращения огня", – заявил он.

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Второй этап индонезийского мирного плана предусматривает отвод войск обеих сторон на 15 километров от нынешней линии фронта.

"В-третьих, обратиться к Организации Объединенных Наций с просьбой сформировать миротворческие силы и разместить их в демилитаризованной зоне. Затем ООН проведет референдум среди людей, проживающих в демилитаризованной зоне", — предположил Прабово.

При этом глава Минобороны Индонезии заверил, что его страна будет первой, кто присоединится к миротворческим силам.

Как пишет индонезийское издание kompas.com, предложение Прабово превзошло ожидания остальных участников встречи и вызвало у них массу вопросов. В частности представители других страны выразили опасения, что индонезийское предложение играет на руку российскому агрессору.

Перспективы мирного урегулирования в Украине

Украина отказывается от начала переговоров с Россией на этом этапе по причине того, что это приведет к заморозке конфликта и фактически позволит России сохранить свои завоевания. Эту же точку зрения разделяют и в США. Там считают, что это станет поощрением для агрессора к новым завоеваниям.

С другой стороны есть ряд стран, которые наоборот настаивают на немедленных переговорах с Россией и фактически на удовлетворении ее территориальных претензий. Не понимают последствий этого шага, либо делают вид, что не понимают, власти Венгрии, Турции, Бразили, Китая, ряда африканских стран.

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