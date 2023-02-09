Прогноз для российской стороны в основном пессимистичный, говорит он.

Накануне генерал США Бен Ходжес заявил, что россиянам не удалось собрать достаточное войско, чтобы провести крупное наступление, а также подготовить его. Поэтому украинский генерал Игорь Романенко дал прогноз по наступлению РФ.

В интервью "Обозревателю" он рассказал, что враг пополнил резервы путем мобилизации, но у него есть проблемы с техникой и боеприпасами. Поэтому будут снова бросать в бой "пушечное мясо": кто выживет – будет воевать дальше.

Генерал отметил, что Россия пытается продвигаться на пяти направлениях, Путин хочет полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Также Кремль планирует перебросить в Украину стратегический резерв – 150-200 тыс. военных.

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Важно, чтобы до того, как в Украину зайдет эта группировка, наша страна получила необходимую военную помощь, подчеркнул Романенко.

"Но я согласен с Ходжесом в том, что прогноз для российской стороны в основном пессимистичный. Отсюда их спешка, отсюда стремление продемонстрировать успехи к годовщине вторжения, 24 февраля. Для Путина важно выполнение каких-то существенных задач, чтобы сохранить лицо перед своим "глубинным народом", — подытожил украинский генерал.

Наступление России на Украину 2023

Как сообщил Институт изучения войны 9 февраля, российские оккупанты в Луганской области начали наступление. "Максимальное обострение наблюдается в Кременском направлении, где захватчики пытаются прорвать украинскую оборону.

Накануне издание Foreign Policy сообщило, что российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину. РФ уже подготовила для будущего удара 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что новое масштабное наступление российских оккупационных войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

Украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях - Донецком, Луганском и Запорожском.

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