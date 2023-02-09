Время необходимо Кремлю для того, чтобы приготовиться к новому наступлению, говорит генерал.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предполагает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы оставить за собой территории, оккупированные до 24 февраля 2022 года, чтобы перевести войну в затяжной конфликт.

В интервью "Обозревателю" генерал заявил, что это может быть одним из вариантов Кремля относительно войны. Так, говорит он, Россия хотела бы оставить за собой Крым, а также Донбасс, ведь ради "народа Донбасса" они воюют. Но и новые позиции, например, в Херсонской и Запорожской областях.

Также Романенко заявляет, что у Путина даже рассматривают этапы того, что и когда можно было бы сдавать, чтобы переходить к переговорам. Он назвал это выигрышем времени, которое необходимо для того, чтобы приготовиться к новому вторжению:

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"Время необходимо Кремлю для того, чтобы приготовиться к новому наступлению. Как мы помним, в последний раз пауза составляла восемь лет - они копили силы, планировали эту войну и в конце концов развязали ее".

Заявления о превращении войны в затяжной конфликт

Ранее в агентстве Fitch Ratings констатировали, что стратегическое преимущество оказалось на стороне Украины. В то же время эксперты не видят решающего военного преимущества у Киева или Москвы, что может превратить войну в затяжной конфликт.

Алексей Арестович, еще будучи в должности советника ОП, прогнозировал, что в течение ближайших 8 месяцев война в Украине не закончится. Как отметил он, конфликт, длящийся более года, "в принципе можно квалифицировать как затяжной конфликт".

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