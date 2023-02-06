В ГУР Минобороны отметили, что в Херсонской области и Крыму россияне будут оборонятся.

Украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление только на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска РФ будут вести оборону", - говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Москва планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек для наступления на востоке и юге Украины весной и летом. При этом в ГУР считают, что новая мобилизация россиян продлится до двух месяцев.

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В то же время реализация планов Кремля напрямую зависит от оснащения резервистов РФ, а также уровня, качества и темпов предоставления помощи Украине от западных партнеров.

Новое наступление России на Украину - что известно

Financial Times сообщило, что украинским властям передали информацио о новом наступлении России, которое может произойти в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

В свою очередь эксперты Института изучения войны считают, что Кремль, вероятно, переоценил возможности своей армии в контексте нового наступления в Украине.

При этом глава Минобороны Алексей Резников напомнил о любви Кремля к символизму, поэтому считает, что наступления РФ стоит ожидать к 24 февраля.

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