Отмечается, что это связано со сложной гуманитарной ситуацией.

В Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения с населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

"Из-за сложной гуманитарной ситуации в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Война в Украине: ситуация в Луганской области

Наши военные продолжают уничтожать оккупантов на Луганщине. На днях они нанесли высокоточный удар по позициям РФ.

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Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

Кроме того, как пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm, Россия преобразовала Кременну в основной хаб для "мобиков". Их "кидают" на позициях без командования и возвращают на поле боя принудительно.

Кроме этого стало известно, что российские оккупанты обокрали больницу в Северодонецке и вывезли оттуда практически все современное оборудование. В ОВА отмечают, что в этом есть и хороший знак – враг остерегается приближения Вооруженных сил Украины.

Пропагандист РФ уже заявил о "напрасных" потерях оккупантов на Донбассе и начал истерику из-за того, что там "напрасно льется кровь".

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