Медики, согласившиеся сотрудничать с оккупантами, теперь имеют только средства оказания первичной помощи.

Российские оккупанты обокрали больницу в Северодонецке и вывезли оттуда практически все современное оборудование.

Как сообщает Луганская областная военная администрация, медицинские работники, согласившиеся сотрудничать с оккупантами, остались лишь со средствами оказания первичной помощи.

В ОВА отмечают, что в этом есть и хороший знак – враг остерегается приближения Вооруженных сил Украины.

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В частности отмечается, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по оккупантах 16 ударов - под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Освобождение Луганщины - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне смогли захватить Северодонецк на Луганщине лишь в конце июня после нескольких месяцев тяжелых боев за город.

В частности, 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить позиции в Северодонецке. Выход ВСУ из Северодонецка был нужен, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

25 июня глава Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк сообщил, что российские оккупанты полностью захватили и контролируют Северодонецк.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. В конце октября сообщалось о девяти освобожденных населенных пунктах.

6 ноября Гайдай сообщил, что контрнаступление украинских воинов в Луганской области замедлилось. Сейчас активные бои между украинскими военными и российскими оккупантами идут вокруг Сватово.

По словам Гайдая, продвижение ВСУ в Луганской области не такое стремительное, как в других регионах из-за серьезной оборонной подготовки оккупантов. Глава ОВА добавил, что по состоянию на 12 ноября на Луганщине деокуповано 11 населенных пунктов, в основном - это небольшие села.

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