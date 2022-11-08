Впрочем, украинские воины выбрали тактику осторожного продвижения, учитывая мощности россиян.

Украинские воины стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении Луганской области. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне действительно успели стянуть резервы и подготовиться к обороне. Поэтому украинские воины придерживаются тактики осторожного продвижения.

На Луганском направлении сконцентрировано очень большое количество мобилизованных. По свидетельствам украинских воинов, россияне воюют на трупах собственных солдатов. Никто не уносит тела с поля боя.

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Как отметил Гайдай, под Угледаром и Бахмутом сейчас поле боя усеяно российскими трупами. В ближайшее время такая же ситуация будет у направления Сватово-Кременная.

Гайдай также отметил, что в Лисичанске накрыли базу "кадыровцев" и отметил, что это был слишком чувствительный удар, ведь каждая потеря "тиктокеров" для России очень болезненна. Пленных чеченцев обменивают мгновенно, поэтому ликвидация нескольких десятков "кадыровцев" в одном здании - значительная потеря для оккупантов.

Председатель ОВА подчеркнул, что продолжается эвакуация из деоккупированных населенных пунктов. Люди еще остаются в селах. Волонтеры возят людей малыми автомобилями, заезжают в села на считанные минуты, потому что есть риск обстрелов.

Ситуация на Луганщине

5 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные каждый день продвигаются на 500 метров вперед. Впоследствии стало известно, что в Макеевке на Луганщине россияне потеряли 500 своих солдат, а ВСУ не останавливаются и идут.

6 ноября Гайдай рассказал, что контрнаступление украинских воинов в Луганской области замедлилось. Сейчас активные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами идут вокруг Сватово. Пропагандист РФ уже заявил о "напрасных" потерях оккупантов на Донбассе и начал истерику из-за того, что там "напрасно льется кровь".

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