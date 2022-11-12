Сегодня за сутки авиация нанесла 11 ударов по позициям российских оккупантов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по позициям российских захватчиков в оккупированном городе Горское Луганской области, в результате чего 27 оккупантов погибли и 18 получили ранения.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны Украины района сосредоточение оккупантов в Луганской области в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными", - говорится в сводке.

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При этом авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. В частности, под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

В то же время в течение суток российские оккупанты со своей стороны нанесли 14 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Так, ударам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

Оккупанты осуществили обстрелы на такой направлениях: на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области.

На Слобожанском направлении зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

На Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площанка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск.

На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

При этом, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

"Республика Беларусь продолжает поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Остается опасность ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", - говорится в сводке.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже пересекли отметку в 80 тысяч, за минувшие сутки - более 800 убитых.

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