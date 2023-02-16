Защитники Украины уже ликвидировали более 140 тысяч путинских военных.

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. За сутки ВСУ сделали "тикток" еще 690 оккупантам.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили 140 тысяч 460 человек. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Потери России в технике в войне:

танков – 3296 (+6 за сутки);

боевых бронированных машин – 6517 (+10);

артиллерийских систем – 2306 (+3);

РСЗО – 466;

средств ПВО – 239 (+3);

самолетов – 298;

вертолетов – 287 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);

крылатых ракет – 857;

кораблей / катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6);

специальной техники – 219.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

Видео дня

Кроме того, в течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных, 18 авиационных ударов и 52 удара из реактивных систем залпового огня.

Институт изучения войны отмечает, что война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке.

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