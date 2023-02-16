Украина уничтожает оккупантов / скриншот

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. За сутки ВСУ сделали "тикток" еще 690 оккупантам.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили 140 тысяч 460 человек. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Потери России в технике в войне:

  • танков – 3296 (+6 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 6517 (+10);
  • артиллерийских систем – 2306 (+3);
  • РСЗО – 466;
  • средств ПВО – 239 (+3);
  • самолетов – 298;
  • вертолетов – 287 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);
  • крылатых ракет – 857;
  • кораблей / катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6);
  • специальной техники – 219.
Потери россиян / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

Видео дня

Кроме того, в течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных, 18 авиационных ударов и 52 удара из реактивных систем залпового огня.

Институт изучения войны отмечает, что война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке. 

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