Украинские военные продолжают неустанно уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. За сутки ВСУ сделали "тикток" еще 690 оккупантам.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили 140 тысяч 460 человек. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Потери России в технике в войне:
- танков – 3296 (+6 за сутки);
- боевых бронированных машин – 6517 (+10);
- артиллерийских систем – 2306 (+3);
- РСЗО – 466;
- средств ПВО – 239 (+3);
- самолетов – 298;
- вертолетов – 287 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1);
- крылатых ракет – 857;
- кораблей / катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6);
- специальной техники – 219.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.
Кроме того, в течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных, 18 авиационных ударов и 52 удара из реактивных систем залпового огня.
Институт изучения войны отмечает, что война России против Украины колоссально истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке.