РФ не отказывается от своих захватнических планов.

Российская армия продолжает вести наступательные действия на пяти направлениях украинского фронта.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Отмечается, что Россия не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери.

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По информации Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли населенные пункты Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях армия РФ совершила артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецк.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 140 тысяч 460 человек личного состава.

За 16 февраля авиация Сил обороны Украина нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских войск, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса РФ.

Также стало известно, что 16 февраля Украина вернула из плена 100 военных и одного гражданского. 94 воина защищали Мариуполь, а 64 из них сражались на "Азовстали".