Защитники Украины, в частности, поразили вражеские пункты управления, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла более двух десятков ударов по позициям российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в среду, 8 февраля. "Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что наши артиллеристы и ракетчики поразили два вражеских пункта управления, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

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Генштаб ВСУ утром 8 февраля сообщал, что враг пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Россияне продолжили сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на ряде направлений: Бахмутском, Авдеевском, Купянском и Лиманском.

На Донбассе противники несут огромные потери. Потери РФ в Украине уже составляют примерно 134100 врагов.

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