Оккупанты могут желать получить как можно больше позиций в Донецкой области до запланированных псевдореферендумов в сентябре.

Войска России вели наземные атаки вокруг Бахмута и окраин Донецка, а также юго-западнее Изюма. Однако лишь одна атака к востоку от Бахмута принесла им ограниченный успех.

Об этом в последнем отчете сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Силы России больше не проводили наземные штурмы в районе Северска, что говорит о том, что они теряют приоритет операций в этом районе. На спутниковых снимках видно, что российские подкрепления сосредоточены на границе с Украиной на наземной линии связи, что ведет в Изюм", - подчеркнули в ISW.

Аналитики предполагают, что российские захватчики сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка, однако успехов не будет.

"Российские силы, вероятно, сосредоточат наступательные операции в направлении Бахмута и вокруг Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска", - сообщают американские аналитики.

Так, по данным ISW, достижения в Новолуганском районе россияне используют, чтобы усилить наступление на Бахмут с востока. Однако эта наступательная операция вряд ли преуспеет – аналитики отмечают, что город очень укреплен.

Кроме того, усилия оккупантов вокруг Донецка, вероятно, направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из зоны артиллерийского влияния на город. Однако и здесь их усилия вряд ли увенчаются успехом – даже в случае захвата Авдеевки и Песков, которые находились под контролем ВСУ с 2014 года.

Целью подобных наступлений, по мнению аналитиков ISW, может быть захват как можно большей территории Донецкой области перед запланированным на сентябрь псевдореферендумом.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский отметил необходимости эвакуации наших граждан, которые до сих пор находятся на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал инициативу Минреинтеграции и создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.

Ирина Верещук, возглавившая этот штаб, призвала жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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