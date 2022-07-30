Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость эвакуации наших граждан, которые до сих пор находятся на Донбассе.
Об этом глава государства заявил в своем видеообращение вечером 30 июля.
Он подчеркнул, что на Донбассе, в зонах жестких боев остаются "сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать".
"Это решение все равно придется принимать. Все равно. Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, тем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", - подчеркнул глава государства.
Зеленский напомнил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, и все организуется.
"Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал инициативу Минреинтеграции и создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.
Ирина Верещук, возглавившая этот штаб, призвала жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
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