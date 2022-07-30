Чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость эвакуации наших граждан, которые до сих пор находятся на Донбассе.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращение вечером 30 июля.

Он подчеркнул, что на Донбассе, в зонах жестких боев остаются "сотни тысяч людей, десятки тысяч детей, много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать".

"Это решение все равно придется принимать. Все равно. Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, тем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому, если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зонах боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, а особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам – сделайте это", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, и все организуется.

"Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал инициативу Минреинтеграции и создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.

Ирина Верещук, возглавившая этот штаб, призвала жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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