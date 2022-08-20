Однако, в самом Энергодаре оккупанты все же могут остаться.

Российская оппозиционная журналистка и писательница Юлия Латынина убеждена, что российские оккупанты уже в ближайшее время покинут Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом она написала в своем блоге в Twitter.

"Помяните мое слово: из ЗАЭС Путин уйдет в ближайшее время (хотя в Энегодаре останется)", - предсказывает Латынина.

Кроме того, по ее словам, "освобождение" ждет и Керченский мост, который соединяет временно оккупированный РФ полуостров Крым с Россией.

"В Крымский мост прилетит ATACMS довольно скоро", - убеждена журналистка.

Ранее стало известно, что США разрешили Киеву наносить удары по Крыму западным оружием.

Ау Зеленского пообещали "яркий" бархатный сезон в Крыму и "сюрприз" для Керченского моста.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал из ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисти готовят теракт на атомной электростанции под фальшивым флагом.

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