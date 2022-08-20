Он подчеркнул, что украинская армия смогла отвести войска РФ в море для того, чтобы снизить напряжение у Одессы. Оперативная ситуация изменилась.

Черноморский флот стоял вблизи Одессы и практически терроризировал город высадкой десанта. Из-за этого Вооруженные Силы Украины должны были постоянно там дислоцировать войска.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Павел Нарожный.

По словам эксперта, первой удачной операцией космического масштаба ВСУ стало потопление крейсера "Москва", а затем - еще один крупный российский корабль в Бердянске.

"После этого российские корабли отошли от берега. Сейчас уже нет угрозы высадки десанта в Одессе", - отметил Нарожный.

Таким образом украинская армия смогла отвести войска РФ в море для того, чтобы снизить напряжение у Одессы. Оперативная ситуация изменилась, добавил военный эксперт.

Кроме этого, ВСУ лишили армию оккупантов возможности проведения разведывательных операций.

"Поэтому пока не идет речь о высадке десанта, а о том, что они (россияне - УНИАН) будут оборонять Севастополь", – добавил эксперт.

Ранее, как писал УНИАН, западные СМИ сообщали, что Черноморский флот РФ перешел в оборонительную позицию после серии неудач. Они заявили, что не менее половины состава морской авиации Черноморского флота было выведено из строя во время налета на авиабазу.

Отметим, что по мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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