Оккупанты не будут делать "жест доброй воли", убежден мэр Мелитополя.

Мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал предположение, что рашисты будут отступать на Запорожском направлении.

В этере Эспрессо он заявил, что россияне наоборот активно привлекают новые резервы для противостояний бойцам ВСУ.

"Я не вижу сегодня отступления, не вижу намерений врага относительно отступления. Мы видим обратную тенденцию, когда он новое и новое пушечное мясо подвозит к Запорожской линии фронта. Чтобы не вводить в заблуждение себя и других, я точно не готов говорить о том, что враг сегодня отступает. Сейчас сверхсложно нашим героическим военным бороться за каждый квадратный сантиметр. Не будем говорить о направлениях - мы понимаем, что Мелитополь и Бердянск являются приоритетными", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, с тех пор, как на юге Украины началось контрнаступление ВСУ, на Бердянском и Мелитопольском направлениях от захватчиков освобождено 169 квадратных километров территории. Это - примерно соразмерно с площадью Одессы.

Ранее Федоров отмечал, что на Запорожском направлении россияне окопались даже в церквях.

Общие боевые потери рашистов с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 234 480 человек.

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