Аналитики отметили, что Украина отбила примерно 253 квадратных километра территории.

Украинские защитники в ходе контрнаступателых операций с начала лета 2023 освободили столько же территории, сколько армия РФ захватили более чем за шесть месяцев. Отмечается, что Силы обороны отбили более 250 квадратных километра территории.

Аналитики Института изучения войны отметили, что в официальных отчетах Минобороны Украины об освобожденных территориях отличаются от данных ISW, потому что Киев "по-разному рассчитывал свой первоначальный контроль над территорией".

"Российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем театре военных действий с 1 января (2023 года - УНИАН). За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев", - говорится в отчете.

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По информации экспертов, с начала освободительной операции Силы обороны отбили примерно 253 квадратных километра территории.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, Силы обороны начали свое контрнаступление. Известно, что российские оккупанты сосредоточились на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

Отмечается, что украинские защитники за неделю нанесли более 70 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 11 складам боеприпасов врага.

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