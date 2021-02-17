В течение 13 февраля вооруженные формирования РФ и её наёмники трижды отказывали представителям миссии в доступе к запланированным местам проведения мониторинга.

Вооруженные формирования РФ и её наемники в очередной раз препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице штаба ООС в Facebook.

По её данным, только в течение 13 февраля вооруженные формирования РФ и ее наемники трижды отказывали представителям миссии в доступе к запланированным местам проведения мониторинга.

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Так, на блокпостах оккупационных войск неподалёку от населенных пунктов Староласпы, Шевченково и Луково Донецкой области патрулям СММ ОБСЕ запрещали доступ к районам наблюдения и фиксации нарушений, ссылаясь на "проведение инженерных работ" и "отсутствие приказов командиров".

"Подобные действия и отказы в доступе миссии на неподконтрольную правительству Украины территорию имеют надуманные причины и поводы, целью которых является сокрытие нарушений Минских договоренностей, а также нежелание соблюдать нормы международного права", - отмечают представители украинской стороны СЦКК.

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Автор: Антонина Доломанжи