Если Александр Лукашенко осмелится напасть на Украину, то это грозит военными действиями четырем областям - Волынской, Ровненской, Тернопольской и Львовской.
Об этом в комментарии "24 каналу" сказал военный эксперт Олег Жданов.
Эксперт подчеркнул, что целью вероятного вторжения Беларуси в Украину может быть попытка остановить поставки западного оружия для ВСУ.
Жданов добавил, что попытка нападения на запад Украины будет означать смерть для белорусской армии и не факт, что ей удастся остановить поставки западного оружия.
"Дело в том, что даже если они объединят усилия с российскими захватчиками, но не прекратят поставки западного вооружения в Украину, то они погибнут там вместе с оккупантами", - пояснил Жданов.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.
А сегодня Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где россияне разместили военную базу для ударов по Украине.