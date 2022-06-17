Также эксперт назвал области, которые окажутся под угрозой в случае такого развития событий.

Если Александр Лукашенко осмелится напасть на Украину, то это грозит военными действиями четырем областям - Волынской, Ровненской, Тернопольской и Львовской.

Об этом в комментарии "24 каналу" сказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что целью вероятного вторжения Беларуси в Украину может быть попытка остановить поставки западного оружия для ВСУ.

Жданов добавил, что попытка нападения на запад Украины будет означать смерть для белорусской армии и не факт, что ей удастся остановить поставки западного оружия.

"Дело в том, что даже если они объединят усилия с российскими захватчиками, но не прекратят поставки западного вооружения в Украину, то они погибнут там вместе с оккупантами", - пояснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

А сегодня Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где россияне разместили военную базу для ударов по Украине.

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