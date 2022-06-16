В Беларуси снова продлили учения ВС РБ как минимум до 25 июня.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларусских полигонах.
19 июня станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 18 июня.
В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
- Борисовский (227-й) до 25.06;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;
- Гожский (под Гродно) до 24.06;
- Брестский до 25.06;
- Репище (Осиповичи) до 24.06;
- Марьина Горка до 25.06;
- Лосвидо (под Витебском) до 25.06;
- Неман (под Березовкой) до 24.06;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;
- Чепелево (под Слонимом) до 24.06;
- Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;
- Заслоново (под Лепелем) до 25.06.
Также отмечается, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, беларусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.
"Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.
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