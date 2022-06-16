19 июня станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 18 июня.

В Беларуси снова продлили учения ВС РБ как минимум до 25 июня.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларусских полигонах.

19 июня станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых выходным также станет 18 июня.

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 25.06;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;

Гожский (под Гродно) до 24.06;

Брестский до 25.06;

Репище (Осиповичи) до 24.06;

Марьина Горка до 25.06;

Лосвидо (под Витебском) до 25.06;

Неман (под Березовкой) до 24.06;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;

Чепелево (под Слонимом) до 24.06;

Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;

Заслоново (под Лепелем) до 25.06.

Также отмечается, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, беларусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

"Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

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