Приезд лидеров четырех стран в Киев совпал с началом воздушной тревоги.

Все лидеры европейских государств понимают, почему сейчас не происходят переговоры с Россией об окончании войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 16 июня.

"Кстати, когда сегодня четыре лидера приехали в Киев, это совпало с началом воздушной тревоги. Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу. Но никто не испугался, и это только еще больше вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов, ради всех украинцев и ради всех в Европе", - сказал глава государства.

Также, по его словам, лидеры европейских государств понимают, что переговоры Украины с Россией не возобновляются исключительно из-за позиции агрессора.

"В целом мое впечатление от встречи положительное. Все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Не искать путь к миру - они не хотят. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну надо завершать. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис и канцлер Германии Олаф Шольц посетили Киев и пострадавший от российских военных преступников город Ирпень, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.