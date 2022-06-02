На большинстве машин есть опознавательный знак в виде красного квадрата.

В Беларуси заметили эшелон из 50 единиц техники, который направляется к границе с Волынской областью. На многих из машин можно заметить опознавательный знак – красный квадрат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который мониторит передвижение вражеской техники по территории Беларуси, извещает о запусках ракет и т.п.

В частности, активисты насчитали:

37 БМП;

5 ЗРК "Оса";

2 Урала, БРДМ-2 и БТС-4;

2 основы для ЗРК "Оса" под тентом.

В сообщении отмечено, что сегодня в районе 08:00 эшелон выехал из Гродно, после чего его замечали на различных станциях по направлению на Брест.

Также активистам стало известно, что большинство техники находилось в Хойниках с 7 мая будучи погруженной на эшелон. Ранее ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другая же, меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста.

Напомним, ранее Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

Еще раньше Лукашенко, испугавшись военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, анонсировал создание нового оперативного командования.

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