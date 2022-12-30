Она выразила свое недовольство оккупантам, заехавшим тяжелой техникой в ее двор.

Прокуроры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тела 56-летней женщины, погибшей от рук оккупантов в селе Правдино на Херсонщине.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

По данным следствия, в сентябре 2022 года военнослужащие Вооруженных сил РФ, оккупировавшие село Правдино, заехали тяжелой техникой во двор местной жительницы. Женщина выразила свое недовольство. Из-за этого ее расстреляли в собственном дворе из автоматического оружия.

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Сейчас тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Военные преступления РФ на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в селе Правдино на Херсонщине было обнаружено массовое захоронение жертв оккупантов - семь мирных жителей, в том числе, девушка-подросток.

Также полиция обнаружила семь пыточных и восемь мест несвободы российских захватчиков на деоккупированной части Херсонщины.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские захватчики создают пыточные для детей на временно оккупированных территориях Украины.

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