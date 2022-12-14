Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Дети там находятся в ужасных условиях.
Как рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, такие камеры обнаружили в освобожденном Херсоне.
"На оккупированных территориях есть детские пыточные. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее увидел 2 пыточные, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 пыточных, в одной - отдельная камера, где держали детей", - отметил он.
Омбудсмен добавил, что детей в пыточных не кормили, воду давали через день. Оккупанты рассказывали детям, что родители от них отказались.
"Был задержан один мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, его держали в камере с применением пыток", - добавил Лубинец.
Война в Украине: преступления РФ
Известно, что в разных деоккупированных городах Украины обнаружили пыточные. В частности, их обнаружили и на освобожденной Херсонщине. Как сообщил ранее Лубинец, масштабы издевательств над херсонцами поражают. Россияне били местных жителей током и ломали кости.
В городе нашли мужчину, которого оккупанты казнили. Ему завязали руки за спиной и выстрелили в голову.
По словам Лубинца, пыточные обнаружили по всей территории правобережной Херсонщины. Внутри были следы сексуального насилия, издевательств, избиений.
В октябре сообщалось, что уже открыто 43 уголовных производства, касающихся сексуальных преступлений оккупантов против мирного населения.
Правозащитная организация Amnesty International в докладе о войне обвинила Россию в преступлении против человечества.
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