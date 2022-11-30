Оккупанты разрешили похоронить погибших только через несколько недель.

В поселке Правдино на Херсонщине обнаружили новое захоронение людей, которых убили российские оккупанты. Среди погибших – девочка-подросток.

Как сообщает The New York Times, погибшие были охранниками, которые до вторжения работали на одном из сельскохозяйственных предприятий. Их фамилии не называются.

Местные жители рассказали журналистам, что всего было семеро охранников, проживавших в отдельном доме. Один из них – мужчина по имени Влад – завязал отношения с местной девочкой-подростком, к которой жестоко относился отчим. Во время оккупации Правдино отчим девочки начал сотрудничать с россиянами. По словам жителей поселка, он "придумал историю о том, что Влад и другие охранники шпионят за россиянами".

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В апреле Анатолий Сикоза, который живет рядом, услышал взрыв в том доме. Когда он прибежал, то увидел, что здание разрушено, а под обломками были тела шестерых охранников и девочки-подростка. По его словам, у некоторых из них были связаны руки и завязаны глаза, а девочка выглядела так, будто ее задушили.

"Я мог сказать, что их убил не взрыв", – отметил он.

Местные не сразу смогли похоронить убитых россиянами людей. По словам Сикозы, оккупанты разрешили ему похоронить охранников через пять недель после их гибели. Девочку похоронили отдельно.

При этом тело седьмого охранника Сикоза не нашел. Из материала издания непонятно, выжил ли мужчина.

Массовые захоронения на деоккупированных территориях: что известно

В конце октября 2022 года в Харьковской области правоохранители нашли еще одно массовое захоронение украинских военных. В братской могиле могли находиться 17 тел защитников.

Кроме того, вблизи временно оккупированного Мариуполя обнаружили более 1,5 тысячи свежих могил. Они появились на территории трех массовых захоронений, которые увеличиваются еще с весны.

В деоккупированном Лимане на кладбище "Новая масляковка" было обнаружено около 110 траншей, среди которых и могилы детей.

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